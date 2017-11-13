國際財經

美國股市上周在稅改消息不佳的情況下回落，一般相信，本周的華爾街股市將更受到稅改因素主導。

雖然美國股市上周的跌幅溫和，但清楚顯示，美國國會對稅改的影響，主導了投資者對後市的看法。展望本周，情況將進一步有決定性變化。

首先，共和黨正努力游說更多眾議員支持，以便眾議院可能通過其版本的稅改法案。同時，參議院也會討論其版本的稅改法案，然後提出最後版本。這樣，股市投資者會因應上述變化而作出投資決定，以致大市反覆。

企業消息方面，本周最大焦點應是通用電氣(GE)在周一舉行的投資者會議。作為美國最大綜合企業，GE近年來發展令投資者失望。在周一的會議上，GE新領導將勾劃出未來發展重點，可能改變該公司過去一年股價大跌33%的趨勢。

本周經濟數據方面，美國將於周二公布生產價格指數，以及小型企業信心調查；周三，美國將公布零售數據與消費物價指數；周四公布的有進出口價格、工業產值、樓市信心指數，以及費城製造業指數；另美國也會公布房屋動工與新屋批則等數據。

藍籌業績方面，Home Depot與TJX將於周一作出公布；Target與思科則在周二公布；Best Buy、沃爾瑪與Viacom將於周三公布。已公布的藍籌顯示，本季度業績消息普遍正面，四分之三的消息優於預期，平均盈利升幅為6.1%。

同時，一些著名分析員將公布對2018年美國股市的預測。儘管大部分預測事後會是錯的，但投資者可從中分析，也有可能調整個人對前景的看法。