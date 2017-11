中國財經 國際財經

中國證券網報道,中國金融學會綠色金融專業委員會(綠金委)和歐洲投資銀行日前在第23届聯合國氣候大會期間聯合發布了題為《探尋綠色金融的共同語言 (The Need for a Common Language in Green Finance)》的白皮書。白皮書對國際上多種不同綠色債券標準進行了比較,以期為提升中國與歐盟的綠色債券可比性和一致性提供基礎。

中國人民銀行副行長殷勇在為白皮書撰寫的前言中說,白皮書的發布為深入開展綠色金融領域的國際合作,推動綠色金融的定義和標準的一致化,促進跨境綠色資本流動提供了重要參考。

中國人民銀行行長特別顧問、綠金委主任馬駿表示,建立綠色金融體系已經成為中國的國家戰略。中國的綠色債券市場已經成為全球最大綠色債券市場。在G20和各國的共同推動下,全球綠色債券發展迅速,2017年綠色債券發行總量或將增長40%達1200億美元,並將在未來多年保持高速增長。然而,在許多國家和市場還缺乏對綠色金融的明確定義,國際上的許多綠色金融標準也缺乏可比性。這些問題阻礙了綠色資本的跨境流動和全球綠色金融市場的未來發展。因此,推動提升綠色標準的可比性和一致性應該成為綠色金融國際合作的重要內容。