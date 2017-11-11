國際財經

跨太平洋夥伴關係協定(TPP)11個成員國，就美國退出後繼續推動TPP達成基本框架協議。同時，協定亦會改名為跨太平洋夥伴關係全面進展協定(Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership, CPTPP)。

TPP 11個成員國的經貿部長，趁亞太經合組織(APEC)峰會期間召開緊急會議，會後由談判聯合主席，即日本及越南代表發表聲明。越南工貿部長陳俊英宣布，TPP會改名為CPTPP，並且計劃取消舊有TPP協定多項條款，並改為只要過半成員的政府確認，新協定就能生效。

日本經濟再生大臣茂木敏充表示，框架協議向美國和其他亞太地區發出積極訊息，稱新架構下的CPTPP不再僅限於市場、交易等，而會包含投資等更注重全面平衡和完整性，同時確保所有參與者的商業利益和其他利益，並維持之前TPP的高標準、精心制定及具平衡性。他希望，推動CPTPP能讓美國回心轉意，重新加入協定。

加拿大貿易部長其後在社交網站形容，達成共識是很大進展，但承認今後仍要處理不少分歧。

今年初，特朗普上任後，隨即宣布不參與TPP，令到該計劃面臨結束的陰影。本周，TPP參與者趁着APEC會議舉行TPP協商會議，但越南代表在首次會議期間離席，以及加拿大總理杜魯多不參與TPP領袖峰會，令外界憂慮該協定的前景。