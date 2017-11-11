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今日 16:01 國際財經 時事脈搏

APEC部長聲明對抗保護主義

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本周三在越南召開的亞太經合組織(APEC)部長級會議，今日發表聯合聲明重申將對抗保護主義。

聲明內容包括提倡自由及開放貿易、打擊保護主義，強調公平貿易，呼籲各個經濟體成員遵守法規。

聲明中稱，他們承認世貿組織(WTO)在確保國際貿易是以規則為基礎的，自由的，開放的，公平的，透明的，可預測的和包容性的作為。他們致力於合作以改善世貿組織的運作。

美國總統特朗普周五批評WTO損害美國的經濟利益。「世貿組織接受這些國家，即使它們不遵守其原則。簡單來說，美國沒有得到世貿組織的公平對待。」

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