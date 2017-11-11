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今日 07:12 國際財經

稅改憂慮打擊 道指連升八周走勢告終

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投資者繼續憂慮華府減稅計劃受到延誤，但藍籌業績消息抵消了部分影響，美國股市周五偏軟。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，結束連升八周走勢。

道指周五跌39點或0.2%，收市報23422。標普500指數回落2點，收市報2582。納斯特綜合指數升不足1點，收市報6750。

累計本周，道指跌0.5%，標普500指數與納指跌0.2%。納指結束連升六周走勢。

反映中小企表現的Russell 2000指數周五升0.1%，但累計本周跌1.2%。

美國參議院提出本身版本的減稅法案，觸發市場憂慮減稅難以在短期內完成立法，利得稅的下降更可能要到2019年才實現。消息不利股市。交易商也關注美國總統特朗普亞洲之行。

Philadelphia Trust Co.投資總監Richard Sichel表示，股市與減稅息息相關，因此一旦出現不利減稅法案傳聞，市場便會相應調整，相反亦然。

個別股份方面，迪士尼業績佳與推出《星戰》新系列，股價升2.1%。同樣有優於預期表現的晶片巨擘Nvidia，股價升5.3%，創下收市新高。費城半導體指數升0.7%，是推動納指微升的主因。

JC Penney百貨升15%。該公司業績有優於預期表現。一度升逾10%的租車集團Hertz，股價最終倒跌2.3%。

醫健股份表現最差。Baxter、Medtronic與Humana分別跌2.1%、1.8%與1.2%。

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