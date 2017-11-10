今日 05:17
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌39點或0.17%，報23422點。
標準普爾500指數跌2點或0.09%，報2582點。
納斯特綜合指數升未足1點或0.01%，報6750點。
樓價又破頂 周漲2%逾年最勁
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中東告急 「代理人戰爭」一觸即發
波幅一旦擴大 港股挑戰30000
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食大茶飯靠識於微時
方立祺
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憂推遲降企業稅 美股早段跌
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基建投資為收入開源
楊書健
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Digital FIT旅遊新態度
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Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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