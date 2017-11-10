國際財經

據Coindesk數據顯示，比特幣(Bitcoin)跌破7000美元，今日低見6721.7美元，現報6823.73美元，跌4.52%。

比特幣在周三曾逼近7900美元，高見7879美元，創歷史新高，至今累計跌逾1000美元。

美國證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)稍早在紐約發表講話時表示，很多所謂的首次代幣發行(ICO)看起來就像證券，還未見過一宗不具備眾多證券特徵的ICO。這意味當局可能對這種籌資方式採取更嚴格監管的態度。