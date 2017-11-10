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今日 18:54 國際財經

關注英脫歐談判 歐股中段偏軟

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亞太經合組織(APEC)首腦非正式會議今日起召開，市場關注各國領袖發表的言論，加上英國與歐盟正進行第六輪脫歐談判，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間下午6時49分，英國富時100指數報7464點，跌20點或0.27%；德國DAX指數報13160點，跌21點或0.17%；法國CAC 40指數報5387點，跌20點或0.37%；意大利富時MIB指數報22578點，跌62點或0.28%。

數據方面，英國9月全球商品貿易逆差收窄至112.53億英鎊，預期為逆差128億英鎊，為5個月來首次。英國9月工業生產按月增長0.7%，高於預期的0.3%。法國9月工業生產按月增長0.6%，符合市場預期。

另外，歐洲央行(ECB)管委暨奧地利央行行長諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，歐洲央行在延長購買資產計劃至9月時，本應該明確表達中止購買資產的意圖，但卻留下進一步延長計劃的空間。歐羅現報1.1655美元，升0.11%；英鎊報1.3157美元，升0.09%。

道指期貨暫報23356點，跌60點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報57.24美元，升0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報64.17美元，升0.24美元或0.38%。

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