國際財經

周四(11月9日)美國眾議院和參議院雙雙披露了稅改提案，參眾兩院的稅改版本均提議將企業稅率從35%降至20%，但參議院的稅改計劃較眾議院提議的時間推遲了一年，至2019年，這一舉措無疑與眾議院的議案以及美國總統特朗普(Donald Trump)的願望形成鮮明對比，市場愈發質疑特朗普的稅改能否最終通過，美滙指數受此拖累大幅下挫至94.40，觸及10月27日以來兩周低位，倫敦金則再度刷新三周以來新高1288.3美元，離1290美元僅一步之遙。

儘管美國眾議院籌款委員會周四(11月9日)以24:16的投票通過了共和黨稅改方案，並擬於下周交付全體表決，令市場相信稅改行動仍會繼續艱難地進行。不過，若企業稅率削減無法立刻落實甚至稅改無法最終通過立法，這無疑阻礙特朗普希望通過減輕企業負擔的方式增加美國製造業企業的國際競爭力，從而延緩美國經濟進一步復甦，屆時有望為美滙指數提供進一步下行動能。

值得一提的是，周四(11月9日)據多家媒體報道稱在沙地掀起該國史上最大的反腐風暴潮一周內，沙地國王薩勒曼(Salman)有意最早在48小時內將王位讓給「鐵腕王儲」薩勒曼，沙地政治局勢升溫令資金湧入黃金、日圓等避險資產。

今早倫敦金小幅拉升至時段高位1286.9美元後回落至1284美元附近修整，日線圖顯示倫敦金已突破下降趨勢線（10月16日高位1305.9美元自上而下的高位連線），加之多次在1265美元上方獲得支持，顯示金價仍有進一步上行動能，若短期內倫敦金突破1290美元-1292美元區域阻力，後市有望進一步上探1300美元甚至1306美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1299/1302美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1290美元，升穿1307美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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