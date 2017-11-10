國際財經

美國百貨集團Nordstrom公布，第三季淨利潤為1.14億元(美元、下同；折合為8.89億港元)，去年同期虧損1000萬元。

集團指出，每股盈利為0.67元，收入升2%至35.4億元；FactSet綜合市場預期平均值為0.64元與35.7億元。

該公司指出，上季同店銷售收益倒退0.9%，市場原先預期跌0.3%。集團維持年度同店銷售收益持平的預測不變，但調低2017年每股盈利預測區間上限，最新為2.85至2.95元，原先為2.85至3元。

消息公布後，Nordstrom股價跌逾3%。