國際財經

市場憂慮美國總統特朗普與共和黨倡議的稅改立法可能有延誤，加上科技股回落，華爾街股市周四下滑，創下兩周來最大單日跌幅。

道瓊斯工業平均指數收市跌101點或0.43%，報23461點，終止連升7日走勢。標準普爾500指數最多跌1%，收市跌9點或0.38%，報2584點；上述兩指數的跌幅是10月25日來最大。納斯特綜合指數跌39點或0.58%，報6750點，跌幅是10月23日來最大。

較早時，美國參議院公布稅改法案，與眾議院法案有多點不同。市場憂慮兩院或需更長時間，協調方法，令到立法工作有延誤，股市即時受壓。不過，眾議院方法與方式委員會通過減稅方案後，美股跌幅收窄。

芝加哥VIX最多升20%，收市時，升幅收窄為11%，報10.86。

JonesTrading首席策略師Michael O‘Rourke指出，市場憧憬利得稅率下調，有助企業盈利升勢，是推動美國股市自去年以來升22%的主因，但參議院方案要求延後一年實施利得稅率下調，令到市場擔心預期落空，觸發周四大市回落。

Edward Jones投資策略師Kate Warne表示，除了稅改延誤外，司法部可能阻撓AT&T購時代華納，也是導致資金採取避險策略，以致股市下滑的因素之一。

標普11個主要分項內，6項下跌，工業類最差，跌1.28%，科技類也倒退0.85%。蘋果、微軟、Alphabet、甲骨文與Facebook均下滑。

個別股份方面，影像串流服務商Roku業績理想，股價急升55%。業績佳的Macy’s百貨與Office Depot，股價漲11%與7.6%。前一天大跌15%的Snap，股價再跌4.1%。