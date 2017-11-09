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韓聯社引述消息人士透露，去年11月被指有消防隱患被叫停的瀋陽樂天城項目，有望本月重啟。

消息人士表示，南韓駐華大使盧英敏下周將到瀋陽視察項目地盤，並與中方官員會面。樂天在成都的一個廣場建設項目，停工半年後上月底已復工。

去年南韓部署薩德導彈防禦系統，引發中韓外交風波，而耗資3萬億韓圜(約209億港元)的樂天城項目，突被叫停。

樂天表示，瀋陽冬季氣溫低，不適合開工建設，因此即使中方允許項目重啟，也可能等到明年3月後才能全面啟動，因此竣工也將推遲至2020年之後。