國際財經

周三(11月8日)據媒體報道，共和黨稅改的核心部分——企業稅下調，可能將被推遲一年，這一變化將令企業稅率在2019年從35%降低到20%，而不是目前由眾議院共和黨法案所提出的2018年，該消息令市場質疑特朗普稅改能否如期順利通過，美滙指數受此拖累維持於95.00下方修整，倫敦金則自1275.1美元拉升至日內高位1287美元，刷新自10月20日以來的三周高位。

然而，周四(11月9日)凌晨據媒體Axios援引共和黨高層表示，參議院表示不會於周五(11月10日)披露稅改議案，加之美國財長努欽(Steven Mnuchin)亦表示，特朗普政府希望在2018年開始實施新版企業稅，這無疑大大增加了稅改延遲的可能性。儘管其後共和黨重要領導人科寧(John Cornyn)表示，參議院將於本港時間周五(11月10日)凌晨公布稅改法案，但目前市場焦點在於企業稅減稅是否延遲一年落實，若稅改最終無法如預期般順利通過，有望拖累美滙指數進一步下跌。

值得一提的是，周四(11月9日)世界黃金協會發布的第三季度《黃金需求趨勢報告》顯示，2017年第三季度黃金需求為915噸，按年下降9%，第三季度黃金需求降至八年低位，年初至今的需求也同樣疲軟，按年下滑12%。數據公布後倫敦金反應較為平淡，小幅攀升至時段高位1284.9美元後回落修整。

日線圖顯示倫敦金自10月26日以來多次在1265美元上方獲得支持，顯示1260美元-1265美元區域支持較強，若短期內突破1285美元-1287美元區域阻力，後市有望進一步上探1290美元甚至1300美元水平，但若稅改進展意外順利，倫敦金有望再度回落考驗1260美元。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1295/1300美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1280美元，升穿1305美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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