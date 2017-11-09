國際財經

英國與歐盟今日起在布魯塞爾，一連兩日召開第6輪脫歐談判。由於前5輪談判未能取得實質進展，進度慢於預期，市場觀望雙方能否在包括「分手費」等關鍵議題上縮窄分歧，投資者同時密切注視美國總統特朗普的中國之行，以及美國稅改法案可能推遲生效，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7524點，跌4點或0.06%；法國CAC 40指數報5477點，升5點或0.11%；意大利富時MIB指數報22905點，升74點或0.32%。

德國聯邦統計局公布，9月經季節調整出口按月下跌0.4%，市場預期為減少1.1%。德國DAX指數現報13387點，升5點或0.04%。

道指期貨暫報23487點，跌4點。

美國國會議長瑞安早前暗示，不排除稅改法案可能推遲生效。《華盛頓郵報》引述消息人士報道，美國參議院共和黨領袖可能提出與眾議院共和黨領袖不同的減稅建議，包括把法例生效日期推遲一年，以便符合參議院規定。

美國能源資訊局稍早公布，汽油與蒸餾油庫存減幅高於預期。油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.86美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報63.47美元，跌0.02美元或0.03%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期由22.9萬人增至23.2萬人。