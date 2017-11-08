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今日 23:03 國際財經

美股下滑 觀望稅改進展

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美股低開，道指連日來創歷史新高後，漲勢稍為歇止，而投資者關注新一批企業財報、國會減稅議案的進展，以及美國總統特朗普的亞洲之行。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報23522點，跌34點或0.15%；標普500指數報2586點，跌3點或0.15%；納指報6763點，跌4點或0.07%。

Hantec Markets分析師Richard Perry表示，本周較少重要經濟數據公布，因此投資者將目光投向稅改方案。他表示，在談判稅改議案的過程中，有人認為共和黨可能會將企業稅下調時機推遲12個月。

美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭今日抵達中國進行國事訪問，並於下午與國家主席習近平會面。至於中美兩國亦簽署價值約90億美元(約702億港元)的商業協議。國務院副總理汪洋與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)，在人民大會堂內見證簽署儀式。合作協議範圍包括生命科學、航空、智能製造等多個領域。

個股方面，「閱後即焚」應用軟件SnapChat母公司Snap Inc.昨日收市後公布第三季虧損按年擴大逾兩倍，不及預期，已拖累該股股價盤前一度下跌逾20%，開市後跌逾10%，主要是受騰訊(00700)入股10%的消息刺激，抵消部分跌幅。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7525點，升12點或0.17%；德國DAX指數報13365點，跌13點或0.1%；法國CAC 40指數報5460點，跌20點或0.37%；意大利富時MIB指數報22769點，跌193點或0.85%。

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