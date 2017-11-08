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今日 22:58 國際財經

康菲料未來3年資本開支429億

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美國最大獨立石油與天然氣生產商、康菲(ConocoPhilips)表示，只要油價保持在50美元之上，集團預期截至2020年前，將動用55億元(美元、下同；折合約429億港元)，以作為資本開支。有關數值較該公司今年水平為高，也高於分析員預測。

該公司又預期，在有紀律地提升技術與運用資金，截至2020年前的每年產量可望上升5%。管理層指出，該公司應可以把逾三成的淨現金流入量回饋股東，方式包括現金與股份回購。

康菲表示，有信心在2020年前償還46億元債務，總負債降至150億元之下。

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