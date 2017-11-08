國際財經

美國總統特朗普今日展開訪華行程，中美率先簽署價值約90億美元的商業協議，市場亦關注兩國在北韓核武問題上的立場，歐洲股市中段向下。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7506點，跌6點或0.08%；德國DAX指數報13372點，跌6點或0.05%；法國CAC 40指數報5467點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報22786點，跌176點或0.77%。

數據方面，法國9月貿易逆差擴大至47億歐羅，市場預期為逆差48億歐羅，8月為逆差42億歐羅；經常賬赤字增至31億歐羅，8月為赤字17億歐羅。歐羅現報1.1597美元，升0.09%。

各國央行的貨幣政策繼續受到關注，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德預計，美國聯儲局(FED)在未來數月將穩步加息，而歐洲央行(ECB)則強調其量化寬鬆將會持續，利率將在很長時間內保持在低位，但兩者不可相提並論。另外，英倫銀行金融委員會委員科恩及行長卡尼，將於稍後及明日凌晨發表講話。

道指期貨暫報23480點，跌8點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.09美元，跌0.11美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報63.71美元，升0.02美元或0.03%。