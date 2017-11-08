國際財經

美國總統特朗普(Donald Trump)在周二(11月7日)與南韓總統文在寅(Moon Jae-in)舉行聯合新聞發布會，特朗普在會上表示北韓威脅是全世界的問題，北韓應該回到談判桌上協商，本人非常不希望用武力解決北韓問題。特朗普此番表態令市場大吃一驚，因其之前一直對北韓持有強硬立場，多次暗示要用武力解決北韓問題，但這次一反常態主動呼籲北韓回歸談判桌上，令市場避險情緒顯著降溫，拖累避險品種黃金走勢，國際金價在紐約交易時段急挫至1271.8美元，而美滙指數則受風險偏好情緒提振反彈觸及日內高點95.15。

但其後，有新聞傳出美軍10年來首次有7支航母戰鬥群同時在太平洋游弋，其中有三支在西太平洋海域巡邏，並且艦載機均處於隨時可以出動狀態，表明美軍正對北韓進行潛在軍事威脅，特朗普主動軟化立場或為「先禮後兵」之舉。而另一方面，美國稅改前景再度黯淡，因美國參議院重量級共和黨元老麥凱恩(John Sidney McCain III)再度對特朗普稅改提出異議，並威脅有可能對此投下反對票，若麥凱恩投反對票，那麼將需要民主黨方面有人「反水」支持稅改，稅改方能在參議院通過。由於稅改的得失是影響美滙指數與美股進退的主要動力，因此消息傳出後，美滙指數在紐約交易收尾時段回落，令以美元標價的倫敦金得以自低位反彈至1275美元，最終錄得0.53%的日內跌幅。

財經事件方面，投資者需要重點留意今天(11月8日)舉行的歐洲央行管理委員會會議，以及美國總統特朗普於11月8日至11月10日來中國進行的國事訪問。由於特朗普料將與中國最高領導人習近平談及美國貿易逆差與北韓局勢問題，因此料將對美滙指數與國際金價構成重大影響。

而技術分析方面，倫敦金已經連續13個交易日於1260.5美元至1283.3美元(1260.5美元至1357.3美元上升浪的23.6%回撤阻力水平)構成的修整區間中弱勢震蕩，表明當前金價反彈動能不足，考慮到CME FedWatch工具顯示美國聯儲局年底12月加息概率高達91.5%，後市仍應以逢高沽出操作為主。

策略方面，我們根據11月2日的策略於1268美元建立的倫敦金買盤(上望1283美元，跌穿1265美元止損)已於1283平倉，獲利15美元。短期內若倫敦金反彈至1295/1300美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1280美元，升穿1305美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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