國際財經

美國總統特朗普今日訪華，市場憧憬中美兩國將宣布一系列貿易協議，同時預料雙方將談及北韓核武問題；此外，投資者同時關注加泰羅尼亞事件後續發展，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報7534點，升21點或0.28%；德國DAX指數報13415點，升36點或0.27%；法國CAC 40指數報5496點，升15點或0.28%；意大利富時MIB指數報22935點，跌27點或0.12%。

道指期貨暫報23495點，升7點。

滯留比利時的西班牙前加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙德(Carles Puigdemont)表示，繼續推動加泰羅尼亞獨立，會在下月的選舉透過選票，擊敗阻撓他們獨立的西班牙政府。

石油出口國組織(OPEC)發布報告預料，未來兩年全球市場對OPEC石油的需求增長可能會較預期更慢，因OPEC牽頭減產所帶來的油價反彈，刺激非OPEC產油國再次提高產出。油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報57.05美元，跌0.15美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報63.68美元，跌0.01美元或0.02%。

加拿大今日稍後將公布10月新屋開工及9月營建許可數據，市場預期分別為21.1及升1%，前值為21.71及跌5.5%。美國能源資訊局(EIA)亦將公布官方上周庫存報告，市場預期原油庫存下跌245.4萬桶，前值為減少243.5萬桶。