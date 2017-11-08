國際財經

日產汽車(Nissan)公布，受累於北美業務表現低迷，截至9月底止第二季營業利潤按年驟減21.6%，至1285億日圓(約88億港元)，低於市場預期的1715億日圓。

期內，淨利潤按年下降3.1%，至1416億日圓；營業收入增長8.5%，至2.9萬億日圓。

日產同時將明年3月底止財年的營業利潤，由預期的6850億日圓調降至6450億日圓，以反映汽車檢查程序失當所造成的影響。

該公司早前爆出由非合資格技術員代替合資格人員簽發產品檢查證明，需要回收120萬輛在日本出售的汽車。