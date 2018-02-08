即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數經過周一V形反彈後，昨天昂然高開逾百點，其後愈升愈有，一度突破29000點關口，高見29017點，收報28994點，飆397點(1.39%)。

大市全日成交1151.25億元，上升股票佔55%。指數上升動力正在增強，而且交投活躍，不妨再進一步尋覓有機會成為明日之星的板塊。

審視港股25個行業分類成績，踏入第四季至今，大部分板塊皆錄得升幅，其中有多達11個跑贏恒指，表現較國指優勝的板塊亦有9個【圖】。電子及科技這類炙手可熱的行業自然名列前茅，就連沉寂已久的石油化工也異軍突起。

石油化工股於第四季至今累積升幅已達7.2%，成為表現第6佳的板塊，明顯扭轉了過去兩年多的弱勢。參考股價高於50天線比率(中線市寬)，該比率由6月下旬低見20%反彈至目前約59%，即有59%石油化工股現時的股價水平高於其50天線。

若與其餘24個行業相比，石油化工的中線市寬更於過去10個交易日內由第22位連升17級，該行業市寬水平屬第5高。

國際油價連日上升，是刺激石油化工行業股價造好的重要因素。紐約期油早於9月中升越今年形成的下降趨勢線，當時處於每桶約50美元水平，並於上周五突破2015年至今的徘徊區頂部，以及收高於今年1月3日所創的年內高位55.24美元。

技術走勢方面，紐約期油從2014年6月高位107.73美元掉頭下挫，至2016年2月跌至低位26.05美元，近日剛跨越此下跌浪的反彈38.2%黃金分割水平，約57.3美元。本欄在10月11日的〈石化板塊轉強 油價主宰後市〉文章指出：「過去一年，紐約期油大部分時間於45至55美元之間運行，上方主要阻力區在52至54美元之間，若能一舉突破阻力區，油價很可能大幅攀升。」現時油價明顯已升越阻力區，初步目標價定於2015年第二季的徘徊區頂部約62美元，進取型的投資者更可視50%黃金比率為下一目標，即約66.9美元。

事實上，國際油股最近的業績十分亮麗，讓人感到煥然一新。從第三季盈利按年變幅看，雪佛龍(Chevron)增長52%，至19.5億美元；埃克森美孚(Exxon Mobil)多賺50%，至39.7億美元；荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)上升47%，至41.03億美元；法國的道達爾(Total)增加29%，至26.7億美元；英國石油(BP)更飆升一倍，至18.7億美元。油股盈利紛紛優於預期，正好反映能源業走出黑暗歲月。

至於在港上市的石油化工股，據本報EJFQ系統的日線無基準輪動圖顯示，中海油(00883)、中石油(00857)和中海油田服務(02883)等都進入了「領先」方格，其相對動力及相對表現於10月底先後回升。其中，8月起陸續見分析員上調對中海油今明兩年的盈利預測。

參考該股於2015年4月大時代高位至今的成交密集區(約8.5元至10.2元)，現價已經確認突破，上方蟹貨阻力不大，加上8月以來14天RSI三度衝高至70%水平之上，股價呈現強勢，因此後市可看高一線。

信報投資研究部

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