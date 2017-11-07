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今日 22:59 國際財經

美股繼續創新高 觀望耶倫講話

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市場正在權衡一些重要財報，並等待即將離任聯儲局主席一職的耶倫稍後發表的講話，同時關注特朗普亞洲之旅有否重大事件發生，美股續創新高。

截至本港時間晚上約10時58分，道指報23596點，升47點或0.2%；標普500指數報2596點，升4點或0.19%；納指報6788點，升2點或0.03%。

截至昨日為止，今年內三大股指的漲幅介乎16%至26%之間，而推動美股上漲的因素包括美國經濟擴張、企業經濟增長，以及對於特朗普政府將推行減稅及其他刺激經濟增長措施等。

美國總統特朗普明天(8日)將飛抵其此次亞洲之行的第三站中國，市場關注中美高層會晤會聚焦哪些話題，同時中美經貿關係會否實現突破性進展，以及中方在談判中應採用什麼樣的策略。

分析指出，是次中美雙方的談判將主要聚焦經貿問題，包括資本貿易失衡、知識產權保護、中國的服務業開放，以及外資的公平待遇等。由於近期人民幣滙率保持基本穩定，且人行基本退出外滙市場常態干預，預計人民幣滙率問題不會成為今次雙方會晤討論的重點。

另外，即將離任的美國聯儲局主席耶倫將於本港時間凌晨4時發表講話，市場仍關注其會否有關貨幣政策的最新取態有進一步暗示。在耶倫講話之前，美國聯儲局監管副主席卡爾斯(Randal Quarles)將發表講話。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7544點，跌18點或0.24%；德國DAX指數報13465點，跌3點或0.02%；法國CAC 40指數報5503點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報23115點，升112點或0.49%。

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