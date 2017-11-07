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今日 22:41 國際財經

傳默克爾政黨反對售德國電信

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外電引述消息人士稱，德國總理默克爾領導的執政保守聯盟反對出售德國電信股份，以籌集數以十億歐羅，提升當地寬頻網絡。

消息人士指出，默克爾領導的基督民主聯盟（CDU）可能最終會私有化國營企業，但不會由德國電信開始，很可能是由德國郵政開始。

CDU對私有德國電信的反對態度，可能影響該黨與另外兩個小政黨洽商組成聯合政府的難度，因為綠黨與自由民主黨提倡出售31.9%德國電信股權，以籌資提升全國寬頻網絡；舉例說，綠黨提議出售14.5%德國電信股權，以籌集100億歐羅。

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