國際財經

歐羅區、英國及德國經濟數據表現各異，加上市場觀望美國總統特朗普到訪南韓時，會否公布新的應對北韓措施，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7549點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報13485點，升16點或0.12%；法國CAC 40指數報5502點，跌4點或0.08%；意大利富時MIB指數報23028點，升25點或0.11%。

數據方面，歐羅區9月零售銷售按年增長3.7%，高於預期增長2.7%；歐羅區10月經濟景氣指數升至114，高於市場預期的113.4。德國9月工業生產按月下降1.6%，遠差於預期的下降0.8%，8月則上升2.6%。英國10月樓價按月上漲0.3%，低於9月的0.8%，但略高於預期的0.2%。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，解決歐羅區銀行業資產負債表上的壞賬是首要任務，惟需要監管機構及各國當局的共同努力。另外，歐央行執委勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)指出，歐羅區經濟增長強勁，通脹將會上升，因此歐央行應當設定一個結束其2.55萬億歐羅資產購買計劃的明確日期。至於美國聯儲局主席耶倫將於明日凌晨在美國參議院接受政府倫理獎。

道指期貨暫報23518點，升31點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.37美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報64.15美元，跌0.12美元或0.19%。