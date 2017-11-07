國際財經

周一(11月6日)美國總統特朗普(Donald Trump)推行的稅改政策再度受阻，由於共和黨參議員約翰·麥凱恩(John McCain)將成為第三個表示投票反對該法案的共和黨人，而參議院通過此方案至少需要50票，但在參議院擁有52個席位的共和黨人已失去3票，這意味著稅改方案或許難以通過。稅改前景的不明朗令美滙指數受壓，自95.00上方下跌至94.72附近修整。此外，黑色系商品期貨在周一持續走強，鐵礦石更大幅收漲近5%，創下自10月17日以來的新高，而澳洲作為鐵礦石出口大國，鐵礦石的強勢表現無疑為澳元提供上行動力，澳元/美元受此推動進一步攀升至日內高位0.7691。

不過，周二(11月7日)澳洲儲備銀行在議息會議結束後宣佈維持現金利率在歷史低位1.5%不變，這也是央行連續第15次決議維持利率不變。澳洲儲備銀行再次強調澳元過度升值風險，缺乏亮點的利率決議結果未能有效撼動市場，消息公佈後澳元/美元快速上漲逾20點至0.7700後掉頭回落，目前徘徊於至0.7656附近。

值得一提的是，10月25日公布的澳洲第三季度消費者物價指數(CPI)按月增長0.6%，差於預期按月增長0.8%，CPI增速顯著放緩暗示着物價壓力疲軟，市場亦因此普遍預期澳洲聯儲2018年不會加息，反觀美國方面近段時間以來經濟數據持續改善，令12月份加息的概率升至近100%，兩國的政策差異無疑為澳元/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，澳元/美元自10月27日觸及逾三個月低位0.7624以來一度反彈至0.7700上方，但0.7700關口多次得而復失，而且滙價一直受制於日線圖下降趨勢線之下，顯示後市仍然偏弱。若澳元/美元短期內跌破0.7600-0.7620區間支持，後市有望進一步下探0.7560甚至0.7500水平。

策略方面，我們根據10月16日策略已於0.7805買入澳元，但於0.7770止損平倉，虧損35點。若短期內澳元/美元跌破0.7595，我們將沽出澳元，下望0.7510，升穿0.7640止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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