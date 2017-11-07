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今日 16:39 國際財經

南韓央行有委員認為出口強可加息

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南韓央行公布10月會議記錄。有委員認為，南韓的出口表現強勁，央行有需要收緊貨幣政策，但因與北韓相關的地緣政治風險而受到影響。

南韓央行貨幣政策委員會委員李一衡稱，來自資訊科技(IT)行業的出口強勁，將有助該國在今年取得3%的經濟增長，同時財政支出將提振國內消費。李一衡是會議上是唯一呼籲加息的委員。

李一衡當時稱，目前似乎是調整貨幣政策寬鬆程度的適當時機，因為貨幣政策需要先發制人。

南韓央行10月維持利率不變，但上調了增長展望，並對經濟前景持樂觀看法，這增加了未來數月加息的可能性。

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