英國天空新聞引述消息人士稱，英國保誠有意把規模達100億英鎊(1027億港元)的英國退休年金資產，分拆為4個部分出售，此舉可能促使這家保險商退出國內市場。
報道指出，英國保誠過去數周已經聯絡多個潛在買家。而潛在買家包括Rothesay Life、Legal & General，以及Pension Insurance Corporation。
據悉，分拆的每個部分規模在20億至30億英鎊之間。
保誠一名發言人表示，公司不對市場傳言及揣測置評。
今日 13:26 國際財經
英國天空新聞引述消息人士稱，英國保誠有意把規模達100億英鎊(1027億港元)的英國退休年金資產，分拆為4個部分出售，此舉可能促使這家保險商退出國內市場。
報道指出，英國保誠過去數周已經聯絡多個潛在買家。而潛在買家包括Rothesay Life、Legal & General，以及Pension Insurance Corporation。
據悉，分拆的每個部分規模在20億至30億英鎊之間。
保誠一名發言人表示，公司不對市場傳言及揣測置評。
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