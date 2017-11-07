國際財經

英國天空新聞引述消息人士稱，英國保誠有意把規模達100億英鎊(1027億港元)的英國退休年金資產，分拆為4個部分出售，此舉可能促使這家保險商退出國內市場。

報道指出，英國保誠過去數周已經聯絡多個潛在買家。而潛在買家包括Rothesay Life、Legal & General，以及Pension Insurance Corporation。

據悉，分拆的每個部分規模在20億至30億英鎊之間。

保誠一名發言人表示，公司不對市場傳言及揣測置評。