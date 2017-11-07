國際財經

尼日利亞石油部長Emmanuel Ibe Kachikwu表示，只要條件合適，尼日利亞會支持石油出口國組織(OPEC)，以及俄羅斯和其他非OPEC產油國，將減產協議延長至2018年底。

Kachikwu向路透指出，OPEC其他成員國亦就延長減產協議，愈來愈接近達成共識。他稱，沒有任何理由去改變這種成功的模式，並稱延長協議已是共識，而問題只在於延長多久。

不過，尼日利亞本身可以免於遵守減產協議。

OPEC及其他相關產油國將於本月底於維亞納會晤，討論是否延長減產協議。