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著名物理學家霍金(Stephen Hawking)認為，除非能夠找到控制人工智能(AI)發展的方法，否則AI的出現可能是「人類文明史上最糟糕的事件」。

霍金周一在葡萄牙里斯本一場科技大會上講話時談到人工智能的潛力，例如幫助消除人類對自然界造成的損害、消除貧窮和疾病，社會的每方面都在被「改造」。他稱，從理論上而言，電腦可以類比人類智慧，甚至超越人腦，但承認未來是不確定的。

霍金強調，成功創造有效的AI，可能是人類文明史上最重大的事件，但也可能是最糟糕事件，因為無法知道人類是否會得到AI的無限幫助，還是被藐視、被邊緣化，甚至被毀滅。他認為，除非人類學會如何準備，並避免潛在風險，否則AI會帶來危險，比如強大的自主武器，或者讓少數人壓迫多數人的新途徑，亦可能給經濟帶來巨大破壞。

霍金解釋說，為了避免這種潛在的現實，AI創造者需要「採取最佳實踐和有效管理」。他又表示，自己是一個樂觀主義者，相信人類能夠創造對世界有益的AI，可以和人類和諧地工作，人類只是需要意識並找出危險，採取盡可能最好的實踐和管理，並提前為可能的後果做準備。

這並非霍金首次警告AI風險，科技行業一些重要人物亦曾表達對AI的擔憂。特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Mask)最近表示，AI可能導致第三次世界大戰，甚至提出人類與機器相結合，進化成某種半機械人，才能避免被AI打敗。