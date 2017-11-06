國際財經

美國晶片生產商AMD確認，設計的一款圖像處理器(GPU)整合了對手英特爾開發的多晶片處理包裝。

周一較早時，《華爾街日報》報道了有關消息。根據報道，新產品整合了英特爾核心晶片、AMD的Radeon圖像晶片與第二代記憶體，成為一個套裝產品。英特爾預期在明年首季推出上述新產品。

負責Radeon開發的AMD項目總經理 Scott Herkelman指出，今次安排有助AAA遊戲玩家與內容設計者可以用更薄電腦，完成更深奧的圖像設計。

消息公開後，AMD股價即市升6.7%。