國際財經

美國CNBC電視台引述消息人士稱，傳媒大亨梅鐸控制的廿一世紀霍士與迪士尼曾經洽商，把公司大部分娛樂業務出售予對方。不過，有關商討已經暫停，可能已經告吹。

消息公開後，霍士股價即時最多升6.3%，迪士尼最多升2.3%。

消息人士指出，霍士管理層認為，出售包括廿一世紀霍士片場在內的娛樂業務，然後集中資源拓展新聞與體育業務，是對集團最有利的舉措。

不過，迪士尼無法收購整間霍士，但有興趣收購部分有線電視頻道，例如FX與國家地理頻道等，以及在美國以外的電視台。