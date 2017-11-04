美國藥廠Mylan公布，第三季淨利潤為8830萬元(美元、下同；折合6.88億港元)，去年同期虧損1.198億元。每股經調整盈利為1.1元，低於FactSet預測值1.2元。
集團指出，期內收入倒退至29.87億元，去年同期為30.57億元，同樣低於FactSet預測值30.77億元。
該公司向上修訂每股盈利預測區間下限，最新區間介乎4.45至4.7元，收入區間介乎117.5至125億元；FactSet預測值分別為4.58元與120.4億元。
今日 01:00 國際財經
美國藥廠Mylan公布，第三季淨利潤為8830萬元(美元、下同；折合6.88億港元)，去年同期虧損1.198億元。每股經調整盈利為1.1元，低於FactSet預測值1.2元。
集團指出，期內收入倒退至29.87億元，去年同期為30.57億元，同樣低於FactSet預測值30.77億元。
該公司向上修訂每股盈利預測區間下限，最新區間介乎4.45至4.7元，收入區間介乎117.5至125億元；FactSet預測值分別為4.58元與120.4億元。
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