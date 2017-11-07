國際財經

日本軟銀主席孫正義表示，可能放棄投資召車應用軟件商Uber，甚至轉為投資Uber的對手Lyft，須視乎價錢與條件而定。

軟銀洽商入股Uber已有一段時間，有報道指雙方的商討已接近尾聲，但遲遲未見落實。

孫正義在軟銀公布業績的記者會上指出，一切視乎價錢與條件，任何事也有可能發生。他披露，如果軟銀真的入股Uber，逾半數購入的股份是來自現有股東，倘若價格真的談不攏，軟銀便可能放棄入股。他又指出，其他條款也可能影響交易，例如董事人數、投票權與購入程序等。