國際財經

美國最大醫保集團之一、Anthem公布，資深業界人士Gail Boudreaux將於11月20日出任行政總裁(CEO)，取代Joseph Swedish。

Boudreaux原任United Healthcare行政總裁，是另一間大型醫保集團UnitedHealth的子公司。

出任行政總裁職位4年的Swedish，將轉任Anthem執行主席，然後在明年5月離開主席職位，轉為出任高級顧問，直至2020年5月。

上周五，《華爾街日報》已報道了有關消息。