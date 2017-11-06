國際財經

中東及歐洲政治局勢不穩困擾市場，加上投資者觀望美國總統特朗普亞洲訪問之旅會否有重大事件出現，投資者避險情緒升溫，歐股中段向下，油價靠穩。

截至本港時間傍晚6時53分，英國富時100指數報7548點，跌12點或0.16%；德國DAX指數報13445點，跌32點或0.24%；法國CAC 40指數報5505點，跌12點或0.22%；意大利富時MIB指數報22958點，跌55點或0.24%。道指期貨暫報23458點，升9點。

短期內市場情緒可能由特朗普本周訪問亞洲的相關消息牽動。特朗普在訪日行程第二天，提升對北韓的強硬口徑，稱美國及其盟友準備捍衞自由，他希望在訪問中國前與日韓領袖達成聯合戰線，預料將向中國國家主席習近平要求加大努力控制北韓。特朗普的12天行程中，亦將會晤俄羅斯總統普京。

市場亦關注沙地王儲藉由肅貪行動鞏固大權，逮捕多名皇室成員、政府部長及投資者，其中包括知名億萬富翁「中東股神」阿爾瓦德王子(Prince Alwaleed bin Talal)。分析表示，此次清除行動不僅是出於反腐，而是為消除王儲薩勒曼改革計劃的反對者。

投資者繼續關心西班牙的政治局勢發展，遭撤職的加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙德(Carles Puigdemont)，及另外4名官員，遭西班牙政府以叛亂及煽動叛亂罪名發出逮捕令後，周日向比利時警方投案。

經濟方面，歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行行長諾沃提尼稱，歐央行明年9月可能開始更加明確地縮減刺激計劃，即使多年內可能都難以達到通脹目標。歐央行上周表示，將從1月起將每月購債規模減半至300億歐羅。

油價觸及2015年7月以來最高水平，由於市場趨緊，及沙地王儲藉反貪行動鞏固權力，投資者關注會否使原油供應不穩，紐約原油期貨現時每桶報55.97美元，升0.33美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報62.48美元，升0.41美元或0.66%。