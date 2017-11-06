國際財經

雖然美國於上周五(11月3日)發布的10月非農新增就業職位大增26.1萬個，遠超9月非農報告的1.8萬個，但同時遜於預期的31.3萬人；除10月失業率從4.2%跌至4.1%之外，10月平均時薪按月與按年增長、10月勞動參與率亦均錄得遜於預期的表現。因此，儘管本次非農就業報告總體表現差強人意，並沒降低美國聯儲局12月加息概率，但仍與市場預期存在一定差距，令投資者略感失望，拖累美滙指數短線急挫至全周最低94.40。

與此同時，加拿大公布的10月就業報告表現卻相當強勁。受10月全職人口增長8.87萬人以及兼職人口減少5.34萬人的影響，上周五加拿大統計局公布的加拿大10月就業人口大增3.53萬人，遠好於預期的1.5萬人，且全職就業崗位增長集中於生產部門，反映加拿大實體經濟表現強勁。而該國10月就業參與率增至65.7%的事實，更說明了10月失業率上升至6.3%是求職者人數增加所導致的。因此消息一出，加元滙價旋即飆升，配合總體令人失望的美國10月非農就業報告一併施壓美元/加元，令美元/加元自1.2831急挫至1.2714，刷新一周半以來的低位。

但值得注意的是，CME的FedWatch工具顯示今年美國12月加息的可能性仍高達97%，因稍早公布的美國10月供應管理協會(ISM)的非製造業採購經理人指數升至該指數面世以來的最高水平60.1，且美國10非農就業增幅仍高於半年平均水平13.9萬人。故美滙指數在刷新全周最低94.4後得以快速反彈並觸及全周最高95.02，推動美元/加元在紐約交易時段小幅反彈至1.2764收市，錄得全周下挫0.49%。

財經事件方面，投資者需要重點留意沙地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)領導的全國反腐行動進展，目前王儲已經就此將11名王室成員集體收監，若該事件繼續發酵，或會令全球投資者對沙特能源領域信心動搖，阻礙其油氣產能增長，進而推動紐約期油進一步走高並壓制美元/加元表現。

技術分析方面，美元/加元分別於10月27日、10月31日及11月1日升至1.2909-1.2915區域均停滯不前(逼近1.2926阻力，即從1.3792至1.2060大型下跌浪的50%回撤水平)，顯示滙價上升動力有所衰竭，處於易跌難升狀態。故在11月3日美國和加拿大的就業數據公布後，美元/加元的空頭力量終於獲得藉口大幅推低滙價，拖累美元/加元跌穿1.2800區域。雖然目前滙價在1.2710-1.2720區域企穩反彈至1.2760附近，但若短期內美元/加元反彈受制於1.2815-1.2840之下，後市仍有可能繼續調整，進一步下探1.2675甚至1.2600。

策略方面，我們根據11月1日的策略於1.2800建立的美元買盤已於1.2760平倉，虧損40點。短期內若美元/加元反彈至1.2810-1.2820區域，我們將沽出美元，下望1.2705，升穿1.2850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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