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今日 16:41 國際財經

關注沙地肅貪行動 歐股早段窄幅上落

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市場關注沙地阿拉伯的肅貪行動，以及美國總統特朗普展開的亞洲五國之旅，投資者入市態度審慎，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7560點，升1點或0.01%；德國DAX指數報13468點，跌10點或0.08%；法國CAC 40指數報5509點，跌8點或0.15%；意大利富時MIB指數報23010點，跌3點或0.02%。

道指期貨暫報23462點，升13點。

經濟數據方面，德國9月工業訂單增長1%，市場預期為減少1.5%，主要得益於機械、汽車和其它資本財商品的需求強勁。

另外，沙地展開「廉政」行動，早前宣布成立最高反腐委員會，拘捕了26名王子、官員及前官員，據報其中包括在全球投資界影響力甚巨的「中東股神」阿爾瓦德王子(Prince Alwaleed bin Talal)。外界密切關注，有關案件會否影響他在全球的巨額投資。

油價早段一度升逾兩年以來的新高，因美國鑽油井數量下滑，以及市場憂慮沙地政局變化，會使原油供應不穩，紐約原油期貨現時每桶報56.04美元，升0.4美元或0.72%；倫敦布蘭特期油報62.55美元，升0.48美元或0.77%。

法國、德國、歐羅區今日稍後將公布10月綜合採購經理指數(PMI)終值，市場預期按月分別為57.5、56.9及55.9，皆與前值相同。另外，意大利亦將公布綜合PMI數據，預期與前值一樣為54.3。

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