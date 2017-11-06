國際財經

美國股市上周在多項重要消息公布的情況下，最終推動三大主要指數以創紀錄新高收市。展望本周，美國藍籌業績焦點是零售類股份。另外，美國總統特朗普展開亞洲訪問行程，勢必成為市場焦點之一。同時，美國國會討論減稅法案的進展也惹人關注。聯儲局多名高官發表對貨幣政策的看法，也會對股市有舉足輕重作用。經濟數據方面，本周美國數據較淡靜，重點是周五公布的消費者情緒指數。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數分別升0.5%與0.3%，連續8周上升，創下2013年11月以來最長連升周數。納斯特綜合指數升0.9%，連續6周上升，平3月初以來最長連升周數。

瑞信美股首席策略師Jonathan Golub表示，上周的消息相當多及重要，包括聯儲局主席提名人選、美國減稅法案與重量級科技股業績等，不過股市最終表現平靜，可能是因為消息與傳聞沒有太大差別，股價已反映有關消息。

展望本周，業績公布將以零售業為主。Golub認為，零售巨擘的業績有重要啟示作用，因為這代表消費者信心及實際開支表現。

同時，本周也是特朗普當選一周年，他也展開亞洲訪問行程，針對的是北韓核武問題，隨時引發政治局勢動盪，勢必成為投資者關注焦點。

Jefferies首席財務經濟師Ward McCarthy認為，美國減稅法案的討論也是重要亮點，儘管有關影響會到2018年才浮現。

美國眾議院賦稅委員會主席布雷迪(Kevin Brady)預期周一公布修訂上周公布法案的一些內容。

其他重要消息方面：周一，紐約聯儲銀行總裁達德利將於周一發表講話，可能會對上周聯儲局議息決定作出闡釋。業績方面，較重要的包括CVS醫保保團、零售商Michael Kors、旅遊網站Priceline與TripAdvisor等。

周二，聯儲局主席耶倫將出席一項獎項頒授活動，是自從特朗普宣布提名聯儲局理事鮑威爾出任聯儲下屆主席後的首度亮相。同日，聯儲局主管監管的新任副主席夸爾斯(Randal Quarles)也會發表講話。另外，歐盟公布9月零售數據；前一月，歐羅區零售值跌0.5%，是連續第二個月滑落，引發市場關注。業績方面，較重要的包括萬豪酒店、Snap軟件、電器集團Emerson等。

周三，以藍籌業績為主，較重要的包括Humana醫保集團、Wendy’s連鎖飲食集團、美高梅賭場酒店(MGM)、網上支付系統營運商Square等。

周四，中國公布10月生產價格與消費物價變動。中國9月生產價格升6.9%，消費物價升幅放緩至1.6%。美國將公布上周首次申領救助金人數，與批發貿易等數據。

業績方面，較重要的包括Macy’s百貨、Nordstrom百貨、Kohl’s百貨、迪士尼、新聞集團、AstraZeneca藥廠、晶片集團Nvidia、Times、Office Depot等。

周五，美國密歇根大學公布11月消費者情緒指數初值。消費者情緒指數近月來持續上升，10月數值創下2004年以來最高；經濟師預期，11月數值為100.7。

業績方面，較重要的包括JC Penney百貨。