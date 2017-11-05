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沙地阿拉伯傳媒報道，在沙地國王薩勒曼(King Salman)周六宣布成立最高反腐委員會當晚，有11名王子、4名現任大臣和11名前大臣因涉貪被捕。

薩勒曼成立以王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)為主席的最高反腐委員會，嚴厲打擊侵佔國家利益的各種腐敗行為。

據悉，被捕的王子中，包括前利雅得省省長、國防部前副大臣和一名王子富商。被捕的高官中，有現任經濟和計劃大臣、前財政大臣、前皇家典禮局局長、前沙地航空公司總裁、前沙地電訊公司總裁等。