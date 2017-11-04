國際財經

新華社引述德國工業界人士指出，中國市場增長快速，中國企業高效靈活，兩國企業合作潛力巨大。

德國先進工業科技研究院表示，隨着中國製造2025和德國「工業4.0」戰略對接不斷深入，兩國企業合作空間不斷拓展。德國企業技術先進、研發能力強，中國企業高效靈活、增長快速，雙方高度互補，將創造出巨大合力。

德國中小企業聯合會亦稱，近年到中國發展業務的德國中小型製造企業不斷增加，顯示出兩國工業合作的無限潛力。

除了看重中企本身品質優良，中國巨大的市場規模也是吸引德企與中企加強合作的重要因素。