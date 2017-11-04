國際財經

「股神」畢非德旗艦巴郡公布，第三季淨利潤按年跌43.5%至40.7億元(美元‧下同；折合317.46億港元)。每股盈利為2473元，而經調整的每股盈利低於分析員預測。

集團指出，上季經營利潤按年跌29%至34.4億元，其中承保業務錄得14億元虧損，較分析員預期的12.9億元高。

巴郡承保業務的虧損與其他同業相同，是因為美國上季出現多個颶風，造成美國多處受到廣泛破壞，保險業要支付巨額索償。

消息公布後，巴郡股價跌1%。

巴郡指出，上季末的每股資產淨值上升至18.7435萬元。