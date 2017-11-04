國際財經

蘋果業績推動，抵消了經濟數據參差的效應，美國股市三大指數皆創收市紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數收市升22點或0.1%，報23539點；標準普爾500指數升7點或0.31%，報2587點；納斯特綜合指數升49點或0.74%，報6764點。

道指與標普500指數是連續4天上升，納指是今年第63次創新高，打破歷來紀錄。

累計本周，道指與標普500指數分別升0.5%與0.3%，連續8周上升，創下2013年11月以來最長連升周數。納指升0.9%，連續6周上升，平3月初以來最長連升周數。

較早時，美國公布上月非農業職位數據，增幅26.1萬個，較預期的32.5萬個少。但美國供應管理協會(ISM)公布的10月非製造業指數，升至60.1%，優於預期，也創下12年高位。

Advisors Capital Management投資總監Charles Lieberman表示，就業數據仍然是受到颶風效應影響，但表現出穩定及強勁，顯現就業市場緊俏，對市況有支持作用。

蘋果前一天公布的業績理想，股價升2.6%，收市市值突破9000億美元，成為推動大市的主力。

個別股份方面，加拿大威朗藥廠(Valeant)公布有新藥獲美國當局批准，股價升3.9%。上季虧損收窄的網上電台集團Pandora，股價急升25%。

業績消息欠佳的星巴克，股價升2.1%。