國際財經

美國鑽油井數量下滑，意味當地原油產量增長將放緩，刺激外圍油價周五扳升，創下逾兩年新高。

紐約12月期油周五升1.1元(美元、下同)或2%，收市報每桶55.64元，是2015年7月2日以來最高；累計本周升3.2%，是連續四周上揚。

布蘭特1月期油升1.45元或2.4%，收市報每桶62.07元，同樣是逾兩年來最高，累計本周升3.2%。

較早時，美國油田服務商Baker Hughes公布，上周鑽油井數量下跌8個至729個，是五個星期內第四度下降。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，美國鑽油井數量下降，是推動油價上升主因。近期，利好油價的因素已陸續湧現，包括美國原油庫存減少，以及需求可能上升等，而鑽油井數量減少有如「最後一根稻草」。

另外，有報道指尼日利亞叛軍將結束停火，可能重新向當地石油生產設施發動攻擊，也是有利油價因素之一。

Sevens Report共同編輯Tyler Richey表示，石油出口國組織(OPEC)仍然是油市重要因素。前一天，俄羅斯能源部長諾瓦克指出，有需要的話，明年3月到期的減產協議可以延長下去。

另外，美國公布的10月ISM服務業指數升至12年新高。凱雷集團研究主管Jason Thomas表示，全球經濟較12個月前強勁，推動原油需求增長。