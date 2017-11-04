今日 04:53
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升22點或0.1%，報23539點；標準普爾500指數升7點或0.31%，報2587點；納斯特綜合指數升49點或0.74%，報6764點。三大指數皆創收市紀錄新高。
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