國際財經

美國信貸資料集團、易速傳真(Equifax)表示，在信貸資料外洩事件公布前出售股份的管理層，在作出有關行動前是不知道信貸資料外洩消息。

易速傳真董事會成立一個獨立委員會，調查四名高層在信貸資料外洩事件公布前售股的事情。委員會的結論，是上述高層決定售股前，不知道信貸資料外洩事宜，因此沒有涉及內幕交易。他們的預定售股安排也是恰當的。

該公司在9月披露，涉及1.45億名美國人的信貸資料可能外洩。包括財務總監在內的部分高層，在7月29日知悉事件前，出售180萬美元的股份。