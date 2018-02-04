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周四晚上歐美市場的消息如雪片飛來，包括英倫銀行一如市場預期10年來首次上調利率，加息25個基點至0.5厘，但由於行長卡尼放鴿，令英鎊及歐羅滙價下跌。此外，還有美國聯儲局現任理事鮑威爾獲總統特朗普提名接替耶倫出任主席、共和黨公布最新稅改方案細節等，惟早前有關稅改與鮑威爾「跑出」的消息已被廣泛炒作，標指與美債息均未能進一步走高。

雖然英倫銀行重啟收水步伐，不過卡尼在記者會上明言為了促使通脹從10月的3.2%峰值回落至2%目標水平，未來3年只需要加息兩次，每次25個基點，過程極其緩慢，與9月時警告市場切勿低估未來加息機會的鷹派口吻截然不同，導致英鎊兌美元周四跌至10月展開的徘徊區底部，短期若企穩此關鍵位置，有望維持區間上落格局，否則或下試1.28美元水平。

至於已被總統提名擔當美國聯儲局新一任舵手的鮑威爾，很大可能在年底前獲國會通過任命。鮑威爾1979年畢業後，一度投身華爾街，在老布殊年代曾任副財長，其後穿梭於民主與共和兩黨之間，2011年以共和黨員身份促成提高債務上限，獲民主黨出身的總統奧巴馬提名出任聯儲局理事，在政界及華爾街累積了一定人脈，並非如耶倫、貝南奇及格林斯平那麼「象牙塔」。

從鮑威爾過去未曾投反對票、屢屢捍衞聯儲局政策的發言記錄可見，預料他的貨幣政策路線將貫徹耶倫的鴿派特色，某程度降低了市場大幅動盪的風險。

然而，共和黨的稅改計劃卻不如鮑威爾接任聯儲局主席般得到廣泛認同。最新版的「減稅與就業法案」建議把企業稅由35%降至20%，同時增加家庭稅以及向美企存留海外的利潤徵收高達12%稅款。

可是，稅改細節出爐對美股刺激不大，有分析指該議案很大機會超出參議院定下的赤字規模上限，不太容易獲得國會通過，令標普500指數受壓。過去「特朗普交易」的一大受惠股票指數──羅素2000指數依舊維持整固狀態，正好代表市場對此議案的可行性抱觀望態度。

總括而言，英國與美國已進入加息周期，惟兩國皆溫和收水，暫未對市場流動性構成太大影響；同樣，特朗普的稅改議案亦未能激起浪花，美股相對平靜。

反而港股後市發展更為可觀，恒生指數經過這一個月以來高位橫行後，於28200至28500點再次形成另一個頗長的成交密集區，最近3個交易日恒指企穩28500點之上，由於頂頭蟹貨區阻力不大，故很大機會上試高位。

值得一提的是，港股短線市寬、即3天線高於18天線比率的跌勢有喘定跡象，該比率於10月下旬由62.7%急跌至月底的42.1%後，終見止跌回穩。

信報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖【圖】也顯示，不論恒生大型股、中型股及小型股指數的相對動力，在過去兩個交易日都顯著回升，短期內宜密切關注短線上升動力增加，能否帶動指數進一步造好，甚至改善周線圖的走勢。

信報投資研究部

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