國際財經

美國商務部公布，9月工廠訂單連續第二個月上升，核心資本財訂單好於預期，表明製造業活動正在積聚動能。

期內，工廠訂單增加1.4%，預期為增加1.3%，8月修正後仍為增長1.2%；扣除運輸的工廠訂單按月增長0.7%。

耐用品訂單修正後按月增長2%，前值為2.2%；扣除運輸的耐用品訂單修正後按月增長0.7%，與前值相同；扣除飛機的非國防資本財訂單修正後按月增加1.7%，前值為增加1.3%；扣除國防的耐用品訂單修正後按月增長1.9%，前值為增長2%。