國際財經

美國總統特朗普提名偏鴿派的鮑威爾出任下任聯儲局主席，惟市場仍觀望美國稍後公布的一系列經濟數據，尤其是非農就業數據及失業率，從中獲取得12月會否加息的啟示，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時45分，英國富時100指數報7576點，升21點或0.28%；德國DAX指數報13478點，升38點或0.28%；法國CAC 40指數報5513點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報23049點，跌3點或0.02%。

數據方面，英國10月服務業採購經理指數(PMI)為55.6，高於預期的53.3，為去年8月以來的最大單月升幅；綜合PMI升至55.3，是4月以來最高。英鎊現報1.3068美元，升0.07%；歐羅報1.1650美元，跌0.07%。

另外，英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)強調，央行所指可能需要再加息兩次才能讓通脹回歸正常的訊號，並非加息的承諾。歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼(Ewald Nowotny)說，歐羅區明年的通脹率可能會高於當前的預估，因能源價格上漲。美國明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里(Neel Kashkari)稍後將發表講話。

道指期貨暫報23482點，升38點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.8美元，升0.26美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報60.79美元，升0.17美元或0.28%。