國際財經

周四(11月2日)英倫銀行議息會議後宣布以7:2的投票比例支持加息25個基點至0.5%，這是英倫銀行自2007年7月以來的首次加息。不過，會議紀要顯示所有成員均認同未來的任何加息都將是漸進且有限的，同時會議紀要中刪去了此前關於「未來需要的加息次數可能比市場預期更多」的表述，英倫銀行鴿派言論顯示出其未來加息步伐將放緩。消息公布後，英鎊/美元自1.3220急升逾50點至1.3274，但隨即掉頭大幅下挫並跌破1.3100，最低見1.3042，刷新自10月6日以來的近1個月低位。

英鎊/美元周四從高位1.3298暴跌逾250點(近2%)，除卻英倫銀行未來加息步伐較市場預期緩慢，英國退歐進程頻頻受阻亦是令其大幅下挫的重要原因之一。此外，美國總統特朗普(Donald Trump)周四宣布現任理事鮑威爾(Jerome Powell)為美國聯儲局主席的提名人選，令市場的不明朗性消除，加之美國上周首次申領失業救濟人數增加22.9萬，略低於預期增加23.5萬，連續139周低於30萬關口，為1970年以來最長周期，表明勞動力市場進一步收緊，這無疑為美國聯儲局12月加息進一步掃清障礙。

日線圖顯示，雖然英鎊/美元已跌穿1.3100支持，但今日最低跌至1.3038後小幅回升，目前維持在1.3050區域窄幅整固，暫時企穩於周線圖上升通道底部及10月6日低位1.3026之上。短期內投資者需重點留意周五(11月3日)公布的美國10月非農就業新增職位，若數據表現強勁有望令英鎊/美元進一步擴大跌幅，若英鎊/美元後市跌破1.3000關口，後市有望進一步挑戰1.2910甚至1.2800水平。

策略方面，我們根據10月30日的策略已於1.3060買入英鎊/美元（上望1.3200，跌穿1.3020止損），由於英鎊有機會在短暫反彈後再度下跌，我們將英鎊目標價下移至1.3140或隨時提早平倉。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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