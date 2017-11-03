國際財經

偏鴿派的鮑威爾獲提名出掌美國聯儲局，眾議院共和黨公布減稅法案，蘋果第三季財報優於預期，以及英倫銀行一如預期逾10年來首次加息四分一厘，均利好投資氣氛，惟市場觀望美國稍後公布的一系列經濟數據，其中非農就業數據最為矚目，投資者冀從中取得12月會否加息的啟示，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7577點，升22點或0.3%；德國DAX指數報13475點，升34點或0.26%；法國CAC 40指數報5505點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報23054點，升7點或0.03%。

道指期貨暫報23457點，升13點。

法國興業銀行第三季淨利潤按年下滑15.2%至9.32億歐羅，低於分析員預期的10億歐羅。業務淨收入59.58億歐羅，按年下跌0.9%。

受石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產行動及需求強勁支撐，油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報54.81美元，升美0.27元或0.5%；倫敦布蘭特期油報60.82美元，升0.2美元或0.33%。

美國今日稍後將公布非農就業人口變動及失業率，市場預期分別按月增加31.3萬人及為4.2%，前值分別按月跌3.3萬人及為4.2%；同時，9月貿易賬預期減少432億美元，前值為下跌424億美元。

另外，美國亦將公布10月ISM非製造業指數、9月工廠訂單，以及耐用品訂單終值，預期為58.5、按月增1.2%及升2%，前值為59.8、按月增1.2%及升2.2%。